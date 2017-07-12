Події

10:21 12.07.2017

Керівництво Міноборони має добитися перетворень в армії на культурному рівні

Іноземні радники при Міністерстві оборони та Збройних силах України спостерігають значний прогрес у реформуванні українського війська та готові підтримувати цей процес.

Під час зустрічі з керівництвом Міноборони в Києві у вівторок іноземний стратегічний радник при Міноборони та ЗСУ генерал у відставці Джон Філіп Абізейд зазначив, що значні позитивні зміни відбуваються в підготовці ЗСУ, цивільно-військовому співробітництві. Проте найбільш важливими і складними завданнями для керівництва українського оборонного відомства, за його словами, мають стати перетворення в армії на культурному рівні.

Дж.Ф.Абізейд позитивно відгукнувся на пропозицію міністра оборони України Степана Полторака щодо необхідності збільшення допомоги в підготовці особового складу ЗСУ, зокрема мовної підготовки військовослужбовців.

"Іноземні радники мають повний контакт із керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України. Водночас ми розраховуємо на високий рівень довіри та взаємодії і на робочому рівні в процесі реформування", - зазначив радник.

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