Новий адвокат Януковича заявив, що не знайомий із генпрокурором Луценком
Державний адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Мешечек спростував інформацію ЗМІ про те, що він особисто знайомий із генеральним прокурором Юрієм Луценком.
"Також є інформація, що я якимсь чином раніше перетинався з Юрієм Віталійовичем Луценком. Хочу спростувати цю інформацію, щоб вона вже не була в Інтернеті, не перекручувалася", - сказав він журналістам у середу перед початком судового засідання у справі про держзраду В.Януковича.
Він наголосив, що з Ю.Луценком не перетинався і з ним особисто не знайомий. В.Мешечек зазначив, що дійсно раніше брав участь як захисник у кримінальних провадженнях, які проводилися за участю Генпрокуратури, але при цьому особисто з нинішнім генпрокурором не знайомий.
Крім того, захисник обурився поширеною в ЗМІ інформацією про те, що він є "донецьким адвокатом". "Я хочу зазначити, що відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України я займаюся адвокатською діяльністю в місті Києві і не є донецьким адвокатом, як деякі перекручують", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи спілкувався він уже зі своїм підзахисним, В.Мешечек сказав: "На це запитання я відповідати не буду". Пізніше він заявив, що особисто не знайомий із В.Януковичем, а знає його як колишнього президента України.
Як повідомлялося, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката В.Мешечека для захисту В.Януковича в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду. Таке рішення було ухвалено 7 липня.
Центр призначив адвоката у виконання рішення Оболонського суду від 6 липня, яким йому було доручено призначити безоплатного державного адвоката В.Януковичу, який відмовився від своїх захисників у справі про держзраду.
"Під час призначення адвоката відповідно до ч. 2 ст. 21 закону України про безоплатну правову допомогу враховувалася спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження і складність провадження", - зазначили в регіональному центрі правової допомоги.
Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України, у В.Мешечека є свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності з 13 червня 2012 року, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.