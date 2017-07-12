Український військовий загинув у середу внаслідок ворожого обстрілу

Військовослужбовець Збройних сил України загинув у середу від поранень, отриманих унаслідок ворожого обстрілу в районі Зайцевого (Донецька обл.), повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУГ "Донецьк") було важко поранено військовослужбовця Збройних сил України. Від численних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні Бахмута", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.