Події

11:35 12.07.2017

Український військовий загинув у середу внаслідок ворожого обстрілу

Військовослужбовець Збройних сил України загинув у середу від поранень, отриманих унаслідок ворожого обстрілу в районі Зайцевого (Донецька обл.), повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУГ "Донецьк") було важко поранено військовослужбовця Збройних сил України. Від численних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні Бахмута", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

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