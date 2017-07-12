Слідству необхідно вивчити журналістську роботу Шеремета в Україні як можливий мотив вбивства - звіт

Комітет захисту журналістів заявляє про відсутність конкретних результатів у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета через майже рік і рекомендує Україні задіяти всі необхідні ресурси для встановлення організаторів цього злочину, вивчивши його журналістську діяльність в Україні як потенційний мотив вбивства.

"Комітет захисту журналістів пропонує такі рекомендації ... президенту Порошенку задіяти достатні ресурси... для притягнення до відповідальності винних у вбивстві Павла Шеремета, зокрема, організаторів цього злочину ... розглянути можливість запрошення незалежних міжнародних слідчих для розслідування вбивства П.Шеремета", - йдеться в спеціальному звіті Комітету захисту журналістів (CPJ), оприлюдненому в середу на прес-конференції в Києві.

У рекомендаціях також зазначається, що розслідування не привело до належних результатів і відомствам, які займаються розслідуванням цього вбивства, слід "вивчити журналістську роботу Шеремета в Україні як потенційний мотив його вбивства".

Крім того, в рекомендаціях значиться необхідність відновлення слідства про вбивства шляхом перевірки невивчених версій і допитів свідків, які ще не спілкувалися зі слідчими.

Комітет також рекомендує міжнародному співтовариству сприяти в цьому розслідуванні: уряду Росії і Білорусі співпрацювати зі слідством і сприяти допуску українських слідчих до матеріалів, які мають відношення до цієї справи в Росії і Білорусі відповідно.

Комітет захисту журналістів рекомендує Європейському Союзу виступити з жорсткою заявою, закликавши українську владу оперативно встановити винуватців і організаторів вбивства і залучити їх до відповідальності, а також порушити питання про справу П.Шеремета на двосторонніх обговореннях з українською владою до остаточного розслідування цього вбивства.

У Комітеті захисту журналістів вважають, що це має бути "своєрідним критерієм при оцінці прогресу реформ в Україні, які фінансуються ЄС, зокрема реформи в сфері юстиції, верховенства права, боротьби з корупцією та посилення українських ЗМІ".

Після оприлюднення звіту, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому серед рекомендацій значиться звернути увагу на роботу П.Шеремета в Україні і ретельно вивчити її, виконавчий директор CPJ Джоел Саймон сказав: "Ми просили докази на підтримку теорії (заявленої раніше українськими правоохоронцями - ІФ ) про російський слід (в убивстві П.Шеремета), але влада не змогла їх надати. У нас немає доказів через рік після скоєння злочину".

У свою чергу координатор програми в Європі та Азії Комітету захисту журналістів Ніна Огнянова додала: "Думаю, що всі можливі мотиви цього злочину мають розслідувати, але є тенденція, щоб розслідування зосередилося на російському слідові".

Тобто, за її словами, необхідно ретельно вивчити всі можливі мотиви цього злочину, не лише російський слід, а й діяльність П.Шеремета в Україні.

Спеціальний звіт Комітету захисту журналістів "Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів" оприлюднено на прес-конференції в середу в Києві. Його написав Крістофер Міллер, незалежний журналіст, який працює в Києві, кореспондент радіо "Вільна Європа" Радіо Свобода.

CPJ (Комітет захисту журналістів) - це незалежна неприбуткова організація, метою якої є захист свободи преси в усьому світі.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року о 7.45 у центрі Києва підірвали машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував П.Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства П.Шеремета його журналістську діяльність в Україні та інших країнах.

Нещодавно президент України Петро Порошенко провів зустріч з родиною П.Шеремета і представниками Комітету захисту журналістів. Він заявив, що правоохоронні органи найближчим часом мають дати публічний звіт про результати слідства.