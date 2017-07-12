Події

12:30 12.07.2017

Вакантну посаду віце-прем'єра Грузії посів глава МЗС Джанелідзе

Міністра закордонних справ Грузії Михайла Джанелідзе призначено віце-прем'єром, повідомив у середу на засіданні уряду голова кабінету Георгій Квірікашвілі.

"Думаю, що цим призначенням ми наголошуємо на зовнішньополітичних пріоритетах Грузії. Глава МЗС Михайло Джанелідзе вніс великий вклад у процес візової лібералізації (з ЄС - ІФ), у реалізацію зовнішньої політики", - сказав Г.Квірікашвілі.

Посада віце-прем'єра Грузії стала вакантною після звільнення для участі у виборах мера Тбілісі колишнього міністра енергетики Кахи Каладзе. Загалом у прем'єра Грузії передбачено три заступники.

Новим міністром енергетики Грузії призначено Іллю Елошвілі, який займав до цього посаду першого заступника глави цього відомства. "Протягом кількох місяців він вже був міністром. Так що у нього вже є досвід. Я впевнений, що він успішно впорається з важливими завданнями, що стоять перед відомством", - заявив Г.Квірікашвілі.

За словами прем'єра, у нового міністра є досвід роботи у приватному і публічному секторі, а також у міжнародних програмах. "Думаю, Ілля буде дуже успішним міністром енергетики", - сказав Г.Квірікашвілі.

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