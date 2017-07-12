Події

12:46 12.07.2017

Прокуратура виконуватиме рішення про участь Януковича в засіданні за допомогою відеоконференції, якщо суд його ухвалить

Прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко зазначає, що якщо Оболонський районний суд Києва ухвалить рішення про участь екс-президента України Віктора Януковича в суді у справі про обвинувачення його в державній зраді в режимі відеоконференції, то сторона обвинувачення виконуватиме це рішення .

"Якщо Янукович буде згоден використовувати ту можливість, яку йому суд вже надавав раніше, то сторона обвинувачення виконуватиме рішення суду", - сказав Р.Кравченко журналістам після завершення засідання суду в середу.

При цьому він нагадав, що раніше суд вже надавав В.Януковичу можливість брати участь у розгляді справи про держзраду в режимі відеоконференції під час підготовчих засідань або через Skype, або за допомогою спеціальної програми, наданої судом, але тоді екс-президент не скористався цією можливістю.

Прокурор вважає, що на наступному засіданні 3 серпня, яке було призначено на цю дату після надання судом державному захиснику В.Януковича Віталію Мешечеку часу для ознайомлення з матеріалами справи, розпочнеться вивчення доказів сторони обвинувачення.

Як повідомлялося, В.Янукович відмовився брати участь у підготовчих засіданнях Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду в режимі відеоконференції, оскільки він і його адвокати наполягали, щоб цей процес був організований в рамках процедури міжнародно-правової допомоги між Україною і Російською Федерацією.

В.Мешечек виступає за участь свого підзахисного в судовому процесі в режимі відеоконференції. "В.Янукович має брати участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференції і його ніхто не має права позбавляти можливості звератися із запитаннями до свідків, експертів, будь-яких інших учасників кримінального провадження, заявляти клопотання, скарги, відводи. Це моя думка і думка попередніх захисників - я їх цілком підтримую ", - пояснив він.

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