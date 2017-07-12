МЕРТ пропонує дозволити концесію й оренду державних ГРМ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує дозволити концесію та оренду державних газорозподільних мереж (ГРМ).

Відповідну ініціативу викладено в проекті закону "Про внесення змін до деяких законів щодо особливості управління об'єктами державної власності", який уряд планує розглянути на засіданні в середу.

Документ передбачає заборону на відчуження таких ГРМ, їх передачу в суборенду.

Міністерство пропонує, щоб орендодавця державних ГРМ визначав Кабмін - таким суб'єктом може бути центральний орган виконавчої влади або держпідприємство.