Події

12:59 12.07.2017

У Сумській області суд заборонив діяльність російського культурного центру

Сумський окружний адміністративний суд заборонив діяльність громадської організації "Російський культурний центр Сумської області", повідомляється на сторінці в соцмережі Facebook у середу.

"10 липня 2017 року Сумський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу №818/514/17 за позовом Головного територіального управління юстиції в Сумській області до громадської організації "Російський культурний центр Сумської області", третя особа - управління Служби безпеки України в Сумській області. У своїх позовних вимогах позивач просив здійснити примусовий розпуск (ліквідацію) громадської організації "Російський культурний центр Сумської області", - йдеться в повідомленні.

За результатами судового розгляду справи позовні вимоги було задоволено в повному обсязі, зазначають у суді.

Наразі рішення не набрало законної сили і може бути оскаржене в суді апеляційної інстанції.

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