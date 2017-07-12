Мати і дочка півроку постачали до салонів краси фальсифікований ботокс

Прокуратура Київської області викрила матір і дочку, які протягом кількох місяців постачали до салонів краси фальсифікований препарат ботокс невідомого походження, який впливає на стан здоров'я клієнтів.

Як повідомляє в середу прес-служба прокуратури Київської області, під час досудового розслідування встановлено, що жінки протягом грудня 2016 - червня 2017 років через Інтернет постачали до салонів краси по всій території України препарат невідомого походження під виглядом ботокса. Ця речовину зловмисниці замовляли в Китаї, а потім збували фальсифікат до салонів краси за ціною, значно нижчою за ринкову.

Після того, як клієнтам вводили цей препарат, у них значно погіршувався стан здоров'я, повідомляють у прокуратурі.

"Згідно з висновками експерта, цей препарат ніколи не виробляли у жодній країні світу, і він не був зареєстрований у жодній країні світу, отже, він є фальсифікованим лікарським засобом, який перебуває в незаконному обігу", - зазначено в повідомленні прес-служби.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області матері і дочці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 (придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) КК України. Зловмисницям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються свідки і потерпілі. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Прокуратура Київської області закликає потерпілих звертатися до органів прокуратури за адресою: Київ, бул. Лесі Українки, 27/2 або за тел .: (044) 200-21-16.