Події

13:34 12.07.2017

НБУ вживає заходів для підвищення дієвості використання облікової ставки

Національний банк України (НБУ) встановив чітку періодичність оприлюднення розміру облікової ставки через загальнодоступні регулярні джерела інформації, що дасть змогу банкам використовувати облікову ставку як індикатор у формулі визначення плаваючої процентної ставки під час надання кредитів.

Як повідомив НБУ на веб-сайті, це передбачено постановою правління НБУ №63 від 11 липня 2017 року "Про внесення зміни до Положення про основи процентної політики Національного банку України", яка набуває чинності з 12 липня.

"Національний банк щодня публікує розмір облікової ставки в засобах масової інформації та/або оприлюднює через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації, зокрема на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться в новій редакції Положення про основи процентної політики НБУ.

Як повідомлялося, востаннє НБУ знижував облікову ставку - до 12,5% річних із 13% річних - 26 травня 2017 року. До цього НБУ знизив ставку з 14 квітня 2017 року до 13% річних із 14% річних, яку було встановлено 28 жовтня 2016 року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слідству необхідно вивчити журналістську роботу Шеремета в Україні як можливий мотив вбивства - звіт

Український військовий загинув у середу внаслідок ворожого обстрілу

Янукович має брати участь у суді в режимі відеоконференції - держадвокат

Прокуратура обшукує "Укренерго"

Один поранений в зоні АТО в результаті 21 обстрілу з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Facebook почне показувати рекламу в месенджері

Мати і дочка півроку постачали до салонів краси фальсифікований ботокс

МОЗ очікує постанови уряду для оголошення держзакупівель за кошти бюджету 2017 року

У Сумській області суд заборонив діяльність російського культурного центру

Медреформа в Україні може постраждати від "турбулентності" У Раді - німецький депутат

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа сервера
РЕКЛАМА