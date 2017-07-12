НБУ вживає заходів для підвищення дієвості використання облікової ставки

Національний банк України (НБУ) встановив чітку періодичність оприлюднення розміру облікової ставки через загальнодоступні регулярні джерела інформації, що дасть змогу банкам використовувати облікову ставку як індикатор у формулі визначення плаваючої процентної ставки під час надання кредитів.

Як повідомив НБУ на веб-сайті, це передбачено постановою правління НБУ №63 від 11 липня 2017 року "Про внесення зміни до Положення про основи процентної політики Національного банку України", яка набуває чинності з 12 липня.

"Національний банк щодня публікує розмір облікової ставки в засобах масової інформації та/або оприлюднює через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації, зокрема на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться в новій редакції Положення про основи процентної політики НБУ.

Як повідомлялося, востаннє НБУ знижував облікову ставку - до 12,5% річних із 13% річних - 26 травня 2017 року. До цього НБУ знизив ставку з 14 квітня 2017 року до 13% річних із 14% річних, яку було встановлено 28 жовтня 2016 року.