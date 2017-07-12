Facebook почне показувати рекламу в месенджері

Facebook Inc., власник однойменної соціальної мережі і прив'язаного до неї мобільного додатка для обміну повідомленнями, планує розпочати демонстрацію реклами користувачам месенджера, повідомляється в офіційному блозі Facebook.

За словами представників компанії, введення рекламних постів впроваджуватимуть поступово. Реклама демонструватиметься між повідомленнями користувачів і міститиме або посилання на сайт рекламодавця, або надасть можливість розпочати бесіду з представниками компанії про замовлення її товарів або послуг.

Згідно з даними Facebook, на сьогодні месенджером користуються 1,2 млрд людей по всьому світу, надсилаючи один одному щодня близько 2 млрд повідомлень. Запуск реклами в ньому надасть можливсть значно підвищити виторг компанії, зростання якої почало сповільнюватися після того, як керівництво Facebook відмовилося збільшити обсяг реклами, що демонструють користувачам, щоб уникнути їх відходу на інші платформи.

Facebook також належить месенджер WhatsApp, кількість користувачів якого також становить 1,2 млрд осіб, з великою перевагою у бік жителів країн, що розвиваються. За оцінкою експертів Barclays Capital, якщо рекламу буде запущено і в WhatsApp, до 2020 року щорічний виторг Facebook від реклами може зрости на $11 млрд.

Акції Facebook ростуть на 0,1% на попередніх торгах у середу, капіталізація компанії оцінюється в $444,8 млрд.