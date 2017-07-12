Генпрокуратура здійснює обшуки в "Укренерго" у рамках справи про розкрадання держкоштів

Генеральна прокуратура України здійснює обшуки в приміщеннях Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" та підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності у рамках справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, повідомляє управління зі зв'язків із громадськістю Генпрокуратури в середу.

"Генпрокуратура проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП "НЕК Укренерго" в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також рядом суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

"Нині в рамках кримінального провадження згідно з постановою суду проводяться обшуки на всій території України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - зазначили в Генпрокуратурі.

Обшуки здійснює Генеральна прокуратура спільно зі співробітникам департаменту захисту економіки Національної поліції України та Державної фіскальної служби.

Як повідомлялося, директор із комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян у середу вранці повідомив про обшуки в приміщенні ДП "НЕК "Укренерго". За його словами, співробітників "Укренерго" не допускають на робочі місця.

У свою чергу голова НЕК Всеволод Ковальчук уточнив, що в середу вранці представники прокуратури також здійснили обшуки в його будинку.

У прес-службі "Укренерго" виклали скан рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким обшуки в центральному офісі дозволені за клопотанням співробітника Генпрокуратури, який веде розслідування за фактом організації злочинної схеми розкрадання НЕК державних коштів за співучасті співробітників НКРЕКП, ТОВ "КЕБК", ТОВ "Січ Енерго", ТОВ "Арес С", ТОВ "Хорос", ТОВ "Структум" та ін.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, яке перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.