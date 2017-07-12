Мінприроди створює Офіс реформ за кошти ЄБРР

Міністерство екології та природних ресурсів природи України оголосило конкурс із відбору фахівців до команди підтримки реформ - аналітичний центр, в якому працюватиме 20 осіб у рамках погодженого з ЄС проекту і за рахунок виділеного Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансування.

"Розраховуємо, що команда підтримки реформ уже у вересні долучиться до наших рядів і буде активно допомагати нам із просуванням реформ та їх практичною реалізацією", - написав глава Мінприроди Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook у середу.

За його словами, офіс працюватиме за вісьмома пріоритетними напрямами, таким як нова кліматична політика, поводження з відходами, зменшення викидів, використання водних ресурсів, геологія та надра, екологічна експертиза, боротьба з корупцією і державне управління.

До складу команди увійдуть менеджер з управління персоналом, проектні менеджери, юристи, аналітики, експерт з комунікацій, а також дизайнер.

Кандидати можуть подати заявки на конкурс до 28 липня.

"Створення цього аналітичного центру вже узгоджено з ЄС та ЄБРР", - зазначив О.Семерак.