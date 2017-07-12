Порошенко: На дорожнє будівництво в Україні в 2017 році буде спрямовано 16 млрд грн

Понад 16 млрд грн цього року буде спрямовано на будівництво доріг в Україні, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Ми впевнені, що понад 16 млрд грн лише в цьому році в Україні буде спрямовано на будівництво доріг там, де це ніколи не робилося. Щоб люди відчули, що в нас є ресурси для цього, незважаючи на те, що ми змушені різко збільшити фінансування сектора оборони і безпеки", - сказав П.Порошенко під час виступу на відкритті нового підприємства компанії "Гуала Пак" у Сумській області в середу.

За його словами, якщо в попередні роки спрямування коштів від перевиконання митних надходжень на будівництво доріг було привілеєм лише кількох областей, то в 2017 році ухвалено рішення про поширення такої практики на всю Україну.

П.Порошенко зазначив, що за перші 5 місяців поточного року до бюджету Сумської області надійшло понад 300 млн грн на будівництво доріг у рамках цього експерименту.

"Сподіваюся, що завтра будуть ухвалені зміни до бюджету, які ще більше розширять інвестиційний потенціал, розширять експеримент, розпочатий моїм законом, коли перевиконання надходжень від митниці у результаті боротьби з корупцією буде спрямовано на будівництво українських доріг", - зазначив глава держави

За словами президента, в процесі децентралізації бюджети розвитку суб'єктів місцевого самоврядування зросли в 7 разів і "нарешті, у міст і селищ з'явилися гроші". "Це яскраво демонструє, що детінізація процесів і боротьба з корупцією - процеси абсолютно незворотні", - підкреслив П.Порошенко.