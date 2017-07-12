ЮНЕСКО рекомендує Києву затвердити генплан до кінця 2018 року
Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО рекомендує Києву затвердити генеральний план до кінця 2018 року, заявила заступниця міністра культури України Тамара Мазур.
Заступник міністра на прес-конференції в середу в Києві зазначила, що Центр всесвітньої спадщини ухвалив рекомендації, які Україні необхідно виконати для захисту об'єкта всесвітньої спадщини в Києві.
"Є прохання до держави-учасниці до 1 грудня 2018 року проінформувати, що було зроблено на виконання цього рішення і розглянути цей звіт на 43-й сесії в 2019 році з перспективою розгляду, у разі підтвердження існування реальної або потенційної загрози цінності, можливого включення об'єкта до переліку об'єктів всесвітньої спадщини під загрозою", - сказала вона.
За словами заступниці міністра, рішення є непростим для України і передбачає необхідність припинення будівництва в буферних зонах.
"На сьогоднішній день ми активно інформуємо Центр всесвітньої спадщини про заплановані містобудівні перетворення у буферних зонах, так що роботу ми виконуємо. Але ще раз наголошую: багато що залежить від київської влади, тому що питання затвердження генерального плану ніхто не знімав і це питання - критична вимога центру всесвітньої спадщини - затвердити генеральний план до кінця 2018 року", - сказала Т.Мазур.