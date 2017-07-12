Комітет ВР пропонує вилучити із закону про медреформу співоплату, але залишити повну оплату медпослуг

Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я пропонує вилучити із законопроекту про медичну реформу (№6327) про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами співоплати, але залишити повну оплату медпослуг, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Парламентський комітет пропонує змінити ключові позиції законопроекту і виключити з нього поняття "співоплати за медичні послуги". Передбачаються тільки послуги, які держава покриває на 100% ("зелений список"), і послуги, які пацієнт оплачує повністю ("червоний список")", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві зазначають, що після доопрацювання в профільному комітеті у законопроекті суттєво розширився перелік гарантованих державою медпослуг.

"Фактично, ми знову повертаємося до того, з чого починали. Декларуємо, що держава гарантуватиме обсяг послуг, на який, фактично, не вистачить коштів", - зазначила в.о. міністра Уляна Супрун.

МОЗ також зазначає, що робоча група, яка допрацьовувала законопроект до другого читання, вирішила відмовитися від затвердження міжнародних медичних посібників і протоколів. При цьому депутати пропонують різні варіанти перевірки і затвердження клінічних протоколів українськими структурами.

На думку МОЗ, така система створює серйозні корупційні ризики. "Медичні керівництва і протоколи, по суті, є знанням, вони створюються за результатами наукових досліджень, використовуються для лікування людей у всьому світі і не потребують будь-яких підтверджень і перевірок для роботи в Україні", - вважає в.о. міністра.

При цьому МОЗ повідомляє, що в законопроекті залишилися без змін положення щодо договірних відносин з медичними закладами, поняття "гарантований пакет медичних послуг і ліків", який був перейменований на "програму державних медичних гарантій", незалежний замовник послуг Національна служба здоров'я, а також електронна система охорони здоров'я eHealth.

Разом з тим МОЗ виступає проти збереження медичної субвенції для первинної ланки. На думку його експертів, за умови прийняття внесених до законопроекту змін система фінансування первинної ланки залишиться в наявній адміністративно-корупційній вертикалі, що не дозволить підвищити якість первинної медичної допомоги.

"МОЗ вимагає від комітету з охорони здоров'я припинити саботаж і ухвалити сьогодні будь-яке рішення щодо законопроекту №6327", - заявляє відомство.

Як повідомлялося, У.Супрун в середу закликала членів профільного комітету Верховної Ради повернути під час підготовки до другого читання законопроекту про медреформу (№6327) суть закладених МОЗ реформ і внести документ на голосування в четвер.

Робоча група під час доопрацювання до другого читання законопроекту врахувала повністю або по суті 396 з 886 запропонованих депутатами поправок.

Верховна Рада 8 червня 227 голосами прийняла за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, але відмовилася від прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.