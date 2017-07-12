Події

16:34 12.07.2017

РФ офіційно визнала завезення антрациту з захоплених шахт на Донбасі

Митні органи РФ офіційно визнають завезення антрациту з захоплених шахт на Донбасі.

Відповідну статистику оприлюднено на сайті Південного митного управління Федеральної митної служби РФ.

Зокрема, в ній зазначено, що в травні 2017 року до Ростовської області РФ з України надійшло 58,652 тис. тонн антрациту вартістю $3,14 млн, у січні-травні - 236,568 тис. тонн вартістю $13,044 млн.

Станом на травень всі українські шахти, які видобувають антрацит, перебували в окупованих районах Донбасу і під контролем бойовиків. На контрольованих владою України територіях цей вид палива наразі не видобувається. За інформацією Міненерговугілля України, з приводу узгодження ліцензій на експорт антрациту в 2017 році до відомства ніхто не звертався.

У статистичних даних Південного митного управління Федеральної митної служби РФ також зазначено, що у травні 2017 року через Ростовську область РФ до України було експортовано 24,408 тис. тонн антрациту вартістю $ 2,146 млн, у січні-травні - 236,296 тис. тонн антрациту вартістю $16,293.

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