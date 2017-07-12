СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в структурних підрозділах Львівської міської ради.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі міськради, в департаменті економічного розвитку обшуки вже закінчено, а в управлінні комунальної власності все ще тривають.

У прес-службі уточнили, що обшуки проводяться в рамках розслідування виведення з комунальної власності понад 20 об'єктів нерухомого майна вартістю в десятки мільйонів гривень.

Як повідомлялося, на початку червня поточного року прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб управління комунального майна через неналежне виконання посадових обов'язків у результаті виведення з комунальної власності зазначеної нерухомості.