"Укроборонпром" організовує на потужностях у Вінниці нове складальне виробництво електрокомпонентів для американської Delphi

Держконцерн "Укроборонпром" розширює співпрацю з американською Delphi Corporation і організовує на потужностях держконцерну в Вінниці нове складальне виробництво електроджгутів для автопрому в інтересах американського замовника.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", розвиток партнерства буде забезпечено в рамках підписаного в середу в Києві договору про надання складальних послуг між ДП "Електричні системи" (Вінниця), що входить до "Укроборонпром", і європейським підрозділом Delphi - Delphi Packard Romania S.R.I.

Згідно з умовами співпраці, американська сторона забезпечить постачання обладнання, а також давальницької сировини для зібраних в Україні в інтересах Delphi електроджгутів, що постачатимуть європейським партнерам американської корпорації, зокрема й німецький Mercedes-Benz.

За даними української сторони, початок поставок західного обладнання для складального виробництва ДП "Електричні системи", що спеціально створюється "Укроборонпромом" для реалізації програми співпраці з Delphi на вивільнених площах ДП "45-й ЕМЗ", що входить до держконцерну (Вінниця), заплановано на початок вересня. Уже до кінця 2017 в рамках проекту, як заплановано, на потужностях новоствореного ДП "Електричні системи" буде створено 700 нових робочих місць, до середини 2018 року - 2,5 тис. нових робочих місць.

Як зазначив за підсумками підписання документа глава Delphi Packard Romania S.R.I. Луїш Фігуейредо, новий проект партнерства з "Укроборонпромом" є розвитком десятирічного успішного співробітництва, що реалізується Delphi з ДП "ВО Карпати" (Івано-Франківськ).

Загальний обсяг інвестицій Delphi в організацію нового складального виробництва на потужностях "Укроборонпрому" в Вінниці, зокрема й поставка обладнання, становитиме близько EUR 8 млн, - уточнив він.

Delphi Corporation - один з найбільших в світі виробників автозапчастин для світових автовиробників.