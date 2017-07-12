Уряд розпорядився укласти угоду про повітряне сполучення із Саудівською Аравією

Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди між українським урядом і урядом Королівства Саудівська Аравія про повітряне сполучення.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 12 липня без обговорення.

Крім цього, Кабмін уповноважив на підписання зазначеної угоди главу Державної авіаційної служби України Олександра Більчука.

"Ухвалення цього розпорядження дає можливість забезпечити створення і функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною та Саудівською Аравією, розвитку співпраці в галузі авіаційного транспорту, туризму. Також це буде сприяти встановленню ділових зв'язків, подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній", - йдеться в пояснювальній записці до підписаного документа, текст якого має а агентство "Інтерфакс-Україна".