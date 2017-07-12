Правоохоронці України вилучили комплектуючі до військових вертольотів і літаків, які підлягали контрабанді

Під час спецоперації, проведеної Генпрокуратурою України спільно з СБУ, з незаконного обігу було вилучено 38 одиниць авіазапчастин і комплектуючих до військових вертольотів і літаків на загальну суму близько 50 млн грн.

В оприлюдненому в середу вдень на сайті Генпрокуратури повідомленні наголошується, що спецоперація проводилася в рамках кримінального провадження. За її результатами правоохоронці вилучили 18 двигунів до військових вертольотів Мі-8т, Мі-24 та літаків ІЛ-76, АН-26, АН-12 на загальну суму близько 50 млн грн.

"За версією слідства, вказана продукція військового призначення підлягала незаконному експорту в країни Близького Сходу і Африки", - йдеться в інформації.

Наразі слідчі й оперативні співробітники встановлюють походження цих комплектуючих, а також коло осіб, причетних до розкрадання військової авіатехніки з військових частин і режимних державних підприємств.