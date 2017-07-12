Кабмін запропонує ВР дозволити концесію та оренду державних ГРС

Кабінет Міністрів України запропонує Верховній Раді дозволити концесію і оренду державних газорозподільних мереж (ГРМ).

Відповідна ініціатива викладена в проекті закону "Про внесення змін до деяких законів про особливості управління об'єктами державної власності", затвердженому урядом на засіданні в середу.

Документ передбачає заборону на відчуження таких ГРС, їх передачу в суборенду.

Законопроект передбачає, що орендодавця державних ГРС визначатиме Кабмін - таким суб'єктом може бути центральний орган виконавчої влади або держпідприємство.