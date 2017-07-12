Омелян надіслав подання на звільнення глави аеропорту "Бориспіль"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян надіслав до уряду подання на звільнення генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна, водночас має намір спостерігати за виконанням ним останніх доручень прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Подав. Але прем'єр-міністр доручив йому (П.Рябікіну - ІФ) відновити переговори з Ryanair і укласти угоду. Тепер хочу побачити, як він виконає це доручення", - повідомив міністр агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

Як повідомлялося, лоукост-авіаперевізник Ryanair 10 липня оголосив про скасування запланованого входу в Україні після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, підписану в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

Гендиректор заявив, що Ryanair висуває до "Борисполя" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. Він не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію різко розкритикував В.Омелян, звинувативши голову "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору і заявивши, що 12 липня винесе на засідання уряду подання про звільнення П.Рябікіна. Однак публічно, під час відкритої частини засідання, міністр цього робити не став.

В.Гройсман доручив залучити Національне антикорупційне бюро України до оцінки переговорного процесу з Ryanair про польоти в Україну на предмет дотримання вітчизняного законодавства і заявив про необхідність відновлення цих переговорів.