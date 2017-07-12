Події

19:01 12.07.2017

Курс гривні на міжбанку в середу зміцнився до 25,9075 грн/$1

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу зміцнився до 25,9075 грн/$1 з 25,95 грн/$1 у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми словами, котирування гривні до закінчення торгів становили 25,9-25,9150 грн/$1.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 25,9107 грн/$1 з 25,9720 грн/$1 після закінчення торгів у попередній робочий день.

Торговий обіг становив $181,8 млн, тоді як у попередній робочий день становив $222,24 млн.

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