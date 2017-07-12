ВР у четвер проголосує за виділення 1 млрд грн на будівництво військових містечок

У четвер Верховна Рада повинна проголосувати за виділення з бюджету додатково 1 млрд грн на будівництво житла і відповідної інфраструктури для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом в місцях постійної дислокації, очікує перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.

"Ідея така. На території військової частини будувати житло, але не у вигляді казарм, а як приміщення нового типу, на кшталт якісних, сучасних гуртожитків. Із таких гуртожитків формувати містечка з відповідною інфраструктурою - магазинами, паркінгами, закладами побутових послуг і т.д... А необхідне фінансування на це розраховуємо отримати з конфіскованих грошей (екс-президента України Віктора - ІФ) Януковича. Сподіваюся, що завтра народні депутати проголосують за виділення 1 млрд для забезпечення наших військовослужбовців житлом", - зазначив Кононенко під час зустрічі з представниками благодійної організації "Всеукраїнський фонд "Територія добра", повідомляє прес-служба партії" Блок Петра Порошенко "в середу.

Під час зустрічі нардеп запевнив представників благодійної організації, що Верховна Рада на системному рівні займається питанням забезпечення житлом військових. "Зараз є ідея активізувати діяльність "Державної іпотечної установи" через фінансування державними банками та за участю місцевих бюджетів для фінансування житла для військових", - повідомив І.Кононенко.

Також, за його словами, для військових, які звільнилися з лав ЗСУ, держава планує запустити пілотний проект співфінансування житла.

"Державна іпотечна установа отримує гроші державного банку, тобто кредит, а місцеві бюджети розробляють спеціальну програму для військових на отримання цього кредиту на 8-10 років без відсотків. Відсотки ж за цей кредит буде компенсувати місцевий бюджет. Таким чином, військові отримують можливість взяти кредит на житло без відсотків. Цей проект поки що на стадії розробки. І восени цього року його планують запустити в Києві", - резюмував І.Кононенко.

Як повідомлялося, 10 липня під час засідання РНБО України в понеділок у Києві президент Петро Порошенко пообіцяв, що для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом у місцях постійної дислокації буде побудовано комфортне житло з відповідною інфраструктурою. "Ми нарешті повинні забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад розміщення контрактників... Зараз понад 90 тис. контрактників підписали контракт зі Збройними силами України, і сьогодні у нас за фактом 100% тих, хто в зоні АТО, - військовослужбовці на контрактній основі", - сказав президент.

Він підкреслив, що для повернення в пункти постійної дислокації контрактники повинні мати комфортне житло. "І це будуть не казарми, а житло для контрактників. І я ставлю завдання, щоб з того мільярда гривень ресурсів, які виділяються зі спецфонду, ми забезпечили розміщення мінімум 15 тис. контрактників", - сказав П.Порошенко, додавши, що це буде будівництво в межах 150 тис. кв. м житла, близько 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою.