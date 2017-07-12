"Укртрансгаз" і польська Gaz-system запропонують нові потужності для видачі газу

Оператори газотранспортних систем України та Польщі ПАТ "Укртрансгаз" і Gaz-system із 1 вересня запропонують розширені потужності для видачі газу в Україну, повідомила прес-служба Gaz-system.

Як уточнюють у компанії, через ГВС "Германовичі" в період із 1 вересня по 30 квітня можна буде постачати 250 тис. куб. м газу на годину, в період із 1 травня до 31 серпня - 167 тис. куб. м газу на годину.

Вільна пропускна спроможність пропонуватиметься на аукціонах.

За даними УТГ, на сьогодні технічна потужність польського перетину для імпорту газу в Україну становить 4,3 млн куб. м на добу. Таким чином, на період вересень-квітень потужність видачі газу зросте на 40%.

"Загалом річна технічна потужність газотранспортного маршруту "Польща-Україна" в точці Германовичі збільшиться на 0,5 млрд куб.м. і дасть змогу імпортувати блакитне паливо з Польщі об'ємом до 2 млрд куб. м на рік", - зазначають в "Укртрансгазі".

Середньодобовий імпорт газу з боку Польщі в Україну протягом 1-10 липня становив 4 млн куб. м, за підсумками січня-червня 2017 року - 3,2 млн куб. м.

Як повідомлялося, постачання газу в Україну через ГВС "Германовичі" розпочалося в листопаді 2012 року. Загальна пропускна спроможність для постачання газу в Україну на цій ГВС спочатку становила близько 1,5 млрд куб. м на рік.