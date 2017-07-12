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19:31 12.07.2017

Книжкова палата України займеться оцифруванням фондів

ПП "Архівні інформаційні системи" почне оцифрування друкованих видань з фондів Державної наукової установи "Книжкова палата імені Івана Федорова", повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

За інформацією прес-служби, фонди Книжкової палати України налічують 1,2 млн книг, виданих в Україні за останні сто років, а також приблизно 11 млн примірників газет, причому газети 1917-1930 років - у критичному стані. Оцифрування фондів Книжкової палати не проводилося через відсутність необхідних коштів.

Компанія "Архівні інформаційні системи" має досвід співпраці з установами України та інших країн світу, сучасне обладнання, що дає змогу приблизно 400 тис. комплектів газет оцифрувати протягом року, а оцифровка фондів цілком займе 22-23 роки.

Оцифрування фондів Книжкової палати України дозволить використовувати їх під час створення єдиного глобального національного електронного ресурсу "Пам'ять України", йдеться в повідомленні. При цьому джерела фінансування і річні обсяги робіт не вказані.

За даними Книжкової палати, в "Фонді Державного архіву друку" палати зібрані в найбільш повному обсязі видання, опубліковані на території України з 1917 р. і дотепер. Більшість газет 1920-30-х рр. представлені єдиним екземпляром в Україні.

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