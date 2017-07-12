Події

20:02 12.07.2017

Луценко особисто вручить у четвер підозри депутатам Розенблату і Полякову

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Борислава Розенблату і Максиму Полякову.

"Завтра на 14:30 Розенблат і Поляков викликані в Генеральну прокуратуру України, і я особисто вручу їм підозри. Так вимагає закон. Після цього до справи долучиться керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який буде продовжувати подальше слідство", - повідомив він журналістам після завершення засідання регламентного комітету Верховної Ради в середу.

Ю.Луценко розповів також, що зараз триває робота над внесеним 11 липня поданням на депутата з фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського, яке зараз юридична служба Генпрокуратури оцінює з точки зору відповідності законодавству, і за двома відхиленим парламентом уявленням, які будуть повторно внесені в Генпрокуратуру.

"З великою ймовірністю можу сказати, що якщо депутати не бачать несплату податків Лозовим (депутат з Радикальної партії Андрій Лозовий - ІФ), то, очевидно, доведеться побачити незаконне збагачення, яке вже не передбачає можливості відбутися штрафом або виплатою відповідної суми", - зазначив він.

Генпрокурор зазначив, що і стосовно депутата Євгена Дейдея ("Народний фронт") є підстави говорити про незаконне збагачення.

Ю.Луценко наголосив, що за всіма відхиленими поданнями на народних депутатів будуть готуватися нові подання.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики обстріляли приватний сектор Мар'їнки, зруйновано два будинки

Комітет підтримав генпрокурора щодо притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності

Ryanair запропонують не відмовлятися від роботи у Львові

Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 22,5 млрд грн

Омелян надіслав подання на звільнення глави аеропорту "Бориспіль"

ОСТАННЄ

Французький суд дозволив Google не платити податки на суму понад € 1 млрд

Вперше в історії Ірану главою авіакомпанії стала жінка

Екс-президента Бразилії Лулу да Сілву засудили майже до 9,5 років в'язниці

Фракція БПП вирішила підтримати в першому читанні пенсійну реформу

Кабмін затвердив концепцію держпрограми реабілітації учасників АТО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить туфли мужские
РЕКЛАМА