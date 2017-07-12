Бойовики обстріляли приватний сектор Мар'їнки, зруйновано два будинки

Незаконні збройні формування (НЗФ) в середу ввечері обстріляли з мінометів приватний сектор Мар'їнки Донецької області, два будинки зруйновано, мирні жителі не постраждали, повідомили в штабі АТО.

"Сьогодні у вечірній час під час обстрілу позицій сил АТО на приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм. Російсько-окупаційні війська вели вогонь з тимчасово непідконтрольної Україні території", - повідомляє прес -центр штабу АТО на сторінці в соцмережі Фейсбук в середу ввечері.

За попередньою інформацією, руйнувань зазнали два приватних будинки по вул.Прокофьєва.

"На щастя, жоден з місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу не постраждав. Зараз представники СЦКК і місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти", - сказано в повідомленні.