Віце-президент Єврокомісії Домбровскіс відвідає Маріуполь 14 липня

Віце-президент Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс після завершення саміту ЄС-Україна 14 липня відвідає Маріуполь Донецької області, де приділить увагу допомоги ЄС для сходу України.

Як повідомляє в середу прес-служба Представництва ЄС в Україні, під час візиту В.Домбровскіс особисто ознайомиться зі станом гуманітарної допомоги ЄС, а також обговорить подальші реформи і потреби з представниками влади та місцевої громади.

У Маріуполі В.Домбровскіс відвідає Центр соціальних служб для внутрішньо переміщених осіб, у відновленні якого допомагав ЄС.

Також в Маріуполі запланована прес-конференція В.Домбровскісу за участю міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша та голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського.

Віце-президент Єврокомісії також відвідає пункт пропуску на тимчасово непідконтрольну українській владі територію.

Крім того, В.Домбровскіс відвідає смт Талаківка, де реалізується проект "Освіта в надзвичайних ситуаціях", який фінансується генеральним директоратом Єврокомісії з гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ЕСНО).

Під час візиту в Донецьку область В.Домбровскіса будуть супроводжувати керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот і глава Представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Лілія Чернявська.