Кабмін затвердив концепцію держпрограми реабілітації учасників АТО

Кабінет міністрів України затвердив концепцію державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної, професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року, яка передбачає введення електронної картки учасника АТО.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу в Києві. Кабмін визначив державним замовником програми Міністерство соціальної політики.

Мінсоцполітики доручено спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у шестимісячний строк уряду проект держпрограми.

Згідно з концепцією програми, для її реалізації необхідно розробити і впровадити: ефективну модель реадаптації учасників АТО, спрямовану на стимулювання їх можливостей і активної життєвої позиції; сучасну систему управління і ефективного адміністрування потреб учасників АТО.

Також концепція передбачає необхідність розробки державних стандартів реабілітаційних послуг на підставі міжнародних стандартів реабілітаційної медицини.

Планується в 2018 році провести аудит законодавства в сфері реабілітації учасників АТО, в 2018-2019 роках - розробити, а в 2020-2022 роках - здійснити заходи реадаптації учасників АТО за принципом стимулювання можливостей.

У 2018-2019 роках планується ввести електронну карту учасника АТО і механізм адресного фінансування потреб даної категорії громадян.

У 2018-2019 роках планується провести і аудит реабілітаційних установ.

Результатом цих процесів має стати створення системи реабілітації, яка здатна надавати послуги 350 тис. чоловік.