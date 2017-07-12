Екс-президента Бразилії Лулу да Сілву засудили майже до 9,5 років в'язниці

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в середу засуджений до дев'яти з половиною років тюремного ув'язнення, повідомляє бразильська телерадіокомпанія Globo.

За її даними, такий вирок виніс суддя Сержіу Мору федерального суду бразильського міста Курітіби, визнавши колишнього президента країни винним за фактами "пасивної корупції і відмивання грошей".

Телерадіокомпанія зазначає, що вперше в історії країни екс-президента Бразилії відправляють за ґрати за звинуваченнями в корупції.