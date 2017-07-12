Події

21:02 12.07.2017

Вперше в історії Ірану главою авіакомпанії стала жінка

Вперше в історії іранської авіації директором авіакомпанії стала жінка Фарзане Шарафбафі. Вона очолила авіакомпанію Iran Air, повідомляє іранський телеканал Press Tv.

Як наголошується в повідомленні, Шарафбафі була призначена главою іранського авіаперевізника у вівторок, 11 липня. Її попередник на посту директора Iran Air Фархад Парвареш був призначений представником Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації в канадському місті Монреалі.

Шарафбафі 44 роки, раніше вона обіймала посаду директора дослідницького відділу компанії Iran Air. Також вона брала участь у втіленні деяких проектів в сфері авіації та викладала авіаційні курси в Технологічному університеті Аміра Кабіра і в Університеті авіаційної інженерії імені Шахіда Саттара.

На своєму новому посту Шарафбафі має намір проводити оновлення парку авіакомпанії. У грудні 2016 року перевізник уклав контракт з Boeing на поставку 80 літаків для перевезення пасажирів. Сума угоди становить $ 16,6 млрд. У січні Iran Air підписав угоду з Airbus на покупку 118 повітряних суден на суму $ 25 млрд, однак компанія вирішила скоротити число закуповуваних літаків до 112.

У березні 2016 року повідомлялося, що в Саудівській Аравії сів літак Брунейської авіакомпанії Royal Brunei, яким керував жіночий екіпаж. Капітаном повітряного судна була Шаріфа Царена Сураіні, а пілотами - Надіа Хашіем і Саріал Нордін. Сураіні була першою жінкою-капітаном літака в Південно-Східній Азії три роки тому.

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