Події

21:09 12.07.2017

Французький суд дозволив Google не платити податки на суму понад € 1 млрд

Google не буде платити корпоративні податки і ПДВ за 2005-2010 роки у Франції. Суд визнав, що корпорація не порушила закони, так як всі операції здійснювалися її "дочкою", зареєстрованою в Ірландії

Корпорація Google виграла судову справу проти французької влади щодо спору про сплату податків на суму більш ніж € 1 млрд, повідомляє Reuters.

Паризький адміністративний суд ухвалив, що юридична особа Google Ireland Limited не була резидентом Франції в період 2005-2010 років, а значить, її діяльність не може бути обкладена корпоративними податками і податками на додану вартість.

Google Ireland Limited - дочірня компанія американської корпорації, яка відповідає за її операційну діяльність на території Європи, уточнює Financial Times (FT). При цьому податки в Ірландії значно нижче, ніж у Франції, що дозволило компанії заплатити у Франції за 2015 рік всього € 6,7 млн.

Суд визнав, що у компанії "немає постійного представництва" у Франції, тому вона не зобов'язана декларувати свої доходи в країні.

У травні 2016 року в паризький офіс Google прийшли з перевіркою слідчі. За даними правоохоронних органів, корпорація недоплатила в бюджет Франції податки в розмірі близько € 1,6 млрд. Пізніше ця сума була переглянута в меншу сторону і склала € 1,12 млрд, вказує FT.

У тому ж році Google домовилася з владою Великобританії про виплату £ 130 млн (близько $ 190 млн) у вигляді компенсації податкової заборгованості за десять років звітного періоду. Як зазначало агентство Bloomberg, опоненти цієї домовленості назвали дану суму "сміховинною".

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