Події

06:54 13.07.2017

Гройсман обговорив з Домбровскісом перспективи співпраці України і ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, в ході якої сторони обговорили питання подальшої співпраці України і ЄС.

"Зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який є великим другом України. Обговорили можливості поглиблення співпраці України та ЄС, зокрема в енергетиці, реалізації інфраструктурних проектів, реформування митниці", - написав В.Гройсман на своїй сторінці в Фейсбук.

У свою чергу В.Домбровскіс висловив схвалення діяльності уряду України на шляху реформування країни.

"Хвалю Володимира Гройсмана за його зобов'язання принести зміни в Україні, провівши реформи в секторі державного управління, судової, енергетичної та банківській сферах", - написав В.Домбровскіс на своїй сторінці в Твіттері.

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