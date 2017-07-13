Події

06:58 13.07.2017

Поліція затримала ряджених "ветеранів АТО" біля будівлі ГПУ в Києві

Співробітники Національної поліції України в середу затримали біля будівлі Генеральної прокуратури України в Києві групу чоловіків, частина з яких були одягнені в камуфляж, повідомляє прес-служба київської поліції.

В ході відпрацювання оперативної інформації про можливі провокації, співробітники поліції звернули увагу на групу чоловіків, які дивно поводяться. Частина з них мала при собі великі господарські сумки і деякі на місці організовано переодягалися в камуфляж.

Чоловіки були затримані і доставлені в Печерське відділення поліції з метою встановлення анкетних даних і мотивів знаходження біля будівлі ГПУ.

"З'ясувалося, що більшість з них - уродженці західних областей, які прибули до столиці в пошуках роботи. У своїх поясненнях вони вказали, що біля залізничного вокзалу до них підійшов чоловік і запропонував за 400 гривень взяти участь в акції. При цьому вони повинні були одягнути військову форму ЗСУ і, зображуючи учасників АТО, тримати плакати провокаційного змісту", - йдеться в повідомленні на сайті київської поліції.

За підсумками спілкування з поліцією і дачі пояснень, затримані були відпущені.

Поліція працює над встановленням осіб, причетних до організації проплаченої акції.

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