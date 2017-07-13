Іспанський монарх сподівається на взаємовигідне рішення щодо Гібралтару

Король Іспанії Феліпе VI, виступаючи в середу перед британськими парламентаріями, висловив надію на те, що урядам Іспанії та Великобританії вдасться знайти компроміс за прийнятним рішенням по Гібралтару з урахуванням перспектив виходу Великобританії з ЄС.

"Я прихильний подолання розбіжностей і особливо по Гібралтару і вірю, що через діалог і необхідні зусилля обидва уряди будуть в змозі працювати відповідно до формули, прийнятної для всіх зацікавлених сторін", - сказав він.

Іспанський монарх також виступив із закликом до обох урядів продовжити роботу для того, щоб угода про вихід Великобританії з ЄС гарантувала б "довіру і впевненість" сотням тисяч іспанців і британців, що живуть в цих двох країнах, і що ця угода зможе послужити "твердою основою" для двосторонніх відносин.