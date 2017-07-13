В результаті повені в Японії кількість загиблих зросла до 29

В Японії число загиблих в результаті повені, викликаної сильними зливами на південно-західному острові Кюсю, зросло до 29, повідомляє японський телеканал NHK.

Безвісти зниклими вважаються 20 осіб, пошуки тривають, відзначає телеканал.

Раніше, 9 липня, NHK повідомляло, що в результаті повені в Японії загинули 18 людей, ще 14 постраждали. Рятувальники знаходять тіла загиблих в префектурі Фукуока міста Асакура і префектурі Оіта.

Телеканал відзначав, що понад 570 осіб опинилися відрізаними від зовнішнього світу, а в евакуаційних центрах перебували понад 1,8 тис. громадян.

Сильні зливи почалися в Японії минулого тижня. Видання Manichi 6 липня повідомляло, що в результаті повені зникли безвісти 22 людини.

Через стихію в Фукуока відбулося безліч зсувів. Деякі дороги виявилися заблокованими, через що в кількох населених пунктів рух транспорту був паралізований. Місцева влада в той же день доручила терміново евакуювати близько 550 тис. жителів.