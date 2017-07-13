До Конгресу внесли новий варіант антиросійських санкцій

Члени Демократичної партії внесли в Палату представників новий варіант санкцій, спрямованих проти Росії і Ірану. Він не відрізняється від документа, за який проголосував Сенат в середині червня

Як повідомляє агентство Reuters, внесений проект санкцій збігається c тим документом, який пройшов голосування в Сенаті 15 червня, проте не був поставлений на голосування в Палаті представників через процедурні питання. Таким чином, представники Демократичної партії розраховують змусити прихильників Дональда Трампа зайняти більш жорстку лінію щодо Москви і Тегерана.

Проте, поки немає гарантій, що Палата представників підтримає документ. Прес-секретар її спікера Пола Райана Ешлі Стронг вже назвала дії демократів "роботою на публіку".

Раніше республіканці і Білий дім виступали з критикою документа. Під сумнів ставилися не власне санкції, а включений в документ пункт про те, що президенту доведеться заручитися згодою Конгресу, щоб послабити обмеження щодо Росії. Сам Дональд Трамп вказував, що таким чином демократи намагаються забрати частину повноважень виконавчої влади. У свою чергу в Державному департаменті вказували, що нові санкції можуть перешкодити діалогу з Москвою по ряду важливих зовнішньополітичних питань.

Відповідно до прийнятого сенатом документа під нові обмеження можуть потрапити російські держкомпанії, що працюють в секторах залізничного і судноплавного транспорту. Санкції можуть торкнутися і нафтогазової галузі.