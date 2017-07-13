США намагаються вивести з глухого кута ізраїльсько-палестинські відносини

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман відзначає реальну спробу з боку США сприяти виходу з глухого кута у двосторонніх відносинах між єврейською державою і Палестинською автономією, але не вірить в можливість вирішення конфлікту шляхом двосторонніх переговорів.

"В цілому наші відносини з США завжди були міцними. Навіть незважаючи на багато розбіжностей, як це було при адміністрації Обами. Сьогодні є реальна спроба прорвати тупик в двосторонніх відносинах між Ізраїлем і Палестинською автономією", - сказав він в інтерв'ю виданню "Коммерсант".

За його словами, це виражається "в якихось нових пропозиціях, постійній човниковій дипломатії, в якій бере участь спеціальний представник президента Трампа, який курсує між Рамаллі і Тель-Авівом". "І, безумовно, у відносинах з США атмосфера сьогодні набагато тепліша, ніж була раніше", - сказав він.

"Хоча, чесно скажу, свою думку: я не вірю в можливість вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт шляхом двосторонніх переговорів. Нам потрібно перейти з двостороннього ізраїльсько-палестинського треку на інший, зовсім інший трек - регіонального врегулювання. Тільки в рамках регіонального врегулювання можна буде вирішити і палестинську проблему", - зазначив А.Ліберман.