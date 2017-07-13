Один загиблий і один поранений за минулу добу в АТО

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань зробили 30 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один український військовослужбовець загинув і один - отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба в зоні проведення АТО відзначилися збільшенням кількості обстрілів з боку противника фактично в усіх напрямках", - відзначають в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в околицях Троїцького з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП. Крім того, бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївки. Вогонь у відповідь бійці ЗСУ вели зі стрілецької зброї і гранатометів.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Березове і Новомихайлівку з мінометів калібру 82 мм, Красногорівку, Талаківку, Водяне, Гнутове, Павлопіль - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, Мар'їнку - з мінометів калібру 82 мм і кулеметів.

"На Луганському напрямку після 18 годин бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. А майже о 21 годині випустили 5 мін калібру 120 міліметрів по Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.