Україна отримає допомогу ЄС в EUR600 млн у грудні при виконанні умов до середини листопада

Віце-президент Європейської комісії, європейський комісар з питань євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс заявляє, що Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС в EUR600 млн у грудні при виконанні умов до середини листопада.

"І сьогодні нам дійсно потрібно працювати над тим, щоб виконати умови отримання третього траншу макрофінансової допомоги", - цитує прес-служба Кабінету міністрів України слова єврокомісара на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом

За його словами, умови отримання траншу стосуються боротьби з корупцією, продовження програм енергоефективності, поглиблення взаємодії у сфері проблем вимушених переселенців і конкретних економічних питань.

"Часу не так багато - до середини листопада важливо все завершити, оскільки є і внутрішні процедури ЄС, щоб ми в грудні виплатили транш", - сказав В.Домбровскіс.

У повідомленні прес-служби наголошується, що Україна і Європейський Союз готові поглибити співпрацю в рамках спільної програми реформ, розпочатої в 2015 році, для отримання Києвом третього траншу макрофінансової допомоги обсягом EUR600 млн до кінця нинішнього року.

"Сторони також домовилися провести в цьому році процес підготовки нових проектів і програм співробітництва - в економіці і соціальній сфері", - сказано в повідомленні.