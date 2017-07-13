Події

07:57 13.07.2017

Співробітники СБУ затримали на хабарі двох поліцейських в Одесі

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та управлінням внутрішньої безпеки Національної поліції затримали на хабарі слідчого і оперуповноваженого одного з підрозділів Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники вимагали від жителя Одеси $ 2,5 тис. за перекваліфікацію кримінального виробництва проти нього на статтю Кримінального кодексу, яка не передбачає позбавлення волі. При відмові сплати хабара поліцейські погрожували одеситу ув'язненням на термін від трьох до семи років.

Співробітників поліції затримали в центрі Одеси, недалеко від місця їх роботи, під час отримання грошей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення затриманим про підозру.

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