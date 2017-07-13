Кандидат Трампа на пост глави ФБР виступив проти президента

Крістофер Рей, кандидатуру якого на пост глави ФБР висунув президент США Дональд Трамп, не підтримав главу держави в оцінках розслідування "російського сліду" в ході президентської передвиборної кампанії, повідомило агентство Associated Press

На слуханнях при розгляді його кандидатури в сенаті він заявив, що не вважає розслідування справи про нібито втручання Росії у вибори "полюванням на відьом", як неодноразово говорив сам президент, використовуючи саме цей вислів.

Агентство розцінює цю заяву Рея як "розрив" з президентом.

Кандидат в керівники ФБР також пообіцяв в середу, що в разі призначення на пост глави відомства він надасть повну підтримку спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує справу про можливий "російський слід".

"Я дуже серйозно налаштований на підтримку розслідування спецпрокурора Мюллера будь-якими доступними мені способами", - зазначив він, а також висловився проти будь-яких спроб втручання в розслідування.

Спостерігачі не виключають, що ці заяви були зроблені Реєм навмисне, щоб сенатори, які рішуче підтримують проведення розслідування, не заблокували його кандидатуру.