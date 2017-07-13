Сенатський комітет конгресу США має намір опитати Манафорта

Юридичний комітет сенату американського конгресу планує викликати Пола Манафорта, який був керівником передвиборного штабу Дональда Трампа, для надання свідчень з питання про втручання Росії в американські вибори, повідомило агентство "Ассошіейтед прес" (АП).

При цьому сенатори можуть викликати П.Манафорта судовою повісткою, якщо він відмовиться добровільно давати показання, зазначає агентство, посилаючись на голову комітету сенатора Чака Гресслі.

АП вважає, що в ході слухань колишнього керівника передвиборного штабу розпитають також про зустріч сина президента - Дональда Трампа-молодшого з російським юристом Наталією Весельницькою в 2016 році, на якій П.Манафорт також був присутній. Росіянка, нібито, пропонувала поділитися наявними у неї компрометуючими відомостями про кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Раніше П.Манафорт вже представив сенатському комітету з розвідки, який веде розслідування російського сліду на виборах, інформацію, що стосується зустрічі з Н.Весельницькою.

Демократична меншість в конгресі і противники президента вважають факт зустрічі свідченням зв'язків Д. Трампа і його команди з Москвою в ході передвиборної кампанії.