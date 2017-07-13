Події

08:22 13.07.2017

На кордоні з РФ затримали Porsche Cayenne, який розшукувався Інтерполом

У пункті пропуску Чугунівка (Харківська обл.) на кордоні з РФ прикордонники відділу Ольховатка Харківського загону виявили автомобіль марки "Porsche Cayenne", який знаходився в розшуку по лінії Інтерполу.

"Автомобіль марки "Porsche Cayenne" 2013 року випуску прибув в пункт пропуску під керуванням громадянина України. При здійсненні заходів прикордонного контролю відбулося спрацьовування бази даних Інтерполу і встановлено, що даний автомобіль знаходиться в розшуку як викрадений в Україні в 2014 році", - повідомляє прес -служба Держприкордонслужби України.

Прикордонники затримали водія і дорогий автомобіль і повідомили представників Національної поліції.

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