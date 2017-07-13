Пентагон спростовує зв'язок землетрусу в Японському морі з ядерним вибухом

Землетрус в Японському морі не став наслідком ядерних випробувань в КНДР. З такою офіційною заявою виступило Міністерство оборони США

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря Пентагону Джеймі Дейвіса, землетрус магнітудою 6,0, епіцентр якого знаходився в Японському морі, не був наслідком ядерних випробувань в КНДР.

За словами Дейвіса, подібні припущення спростовуються тим, на якій глибині і на якій відстані від узбережжя КНДР були підземні поштовхи.

Землетрус стався в Японському морі приблизно в 200 км від узбережжя Росії. Як повідомила агентству Reuters фахівець сейсмолог Джулі Даттон, підземні поштовхи такої сили в цьому районі - досить рідкісне явище. Останній раз сильний землетрус в Японському морі стався в 1994 році.

При цьому Даттон також висловила сумніви в тому, що землетрус став наслідком ядерних випробувань в КНДР.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 538 км. В цьому випадку поштовхи рідко призводять до жертв і руйнувань.