Пентагон спростовує зв'язок землетрусу в Японському морі з ядерним вибухом
Землетрус в Японському морі не став наслідком ядерних випробувань в КНДР. З такою офіційною заявою виступило Міністерство оборони США
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря Пентагону Джеймі Дейвіса, землетрус магнітудою 6,0, епіцентр якого знаходився в Японському морі, не був наслідком ядерних випробувань в КНДР.
За словами Дейвіса, подібні припущення спростовуються тим, на якій глибині і на якій відстані від узбережжя КНДР були підземні поштовхи.
Землетрус стався в Японському морі приблизно в 200 км від узбережжя Росії. Як повідомила агентству Reuters фахівець сейсмолог Джулі Даттон, підземні поштовхи такої сили в цьому районі - досить рідкісне явище. Останній раз сильний землетрус в Японському морі стався в 1994 році.
При цьому Даттон також висловила сумніви в тому, що землетрус став наслідком ядерних випробувань в КНДР.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 538 км. В цьому випадку поштовхи рідко призводять до жертв і руйнувань.