Ціна на нафту Brent встановилася на рівні $ 47,75 за барель

Ціни на нафту стабільні в четвер після підвищення напередодні за підсумками третьої сесії поспіль.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:00 за Київським часом піднялася на $ 0,01 (0,02%) - до $ 47,75 за барель. До закриття ринку в середу ф'ючерси подорожчали на $ 0,22 (0,46%) - до $ 47,74 за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) також піднялася до цього часу на $ 0,01 (0,02%) - до $ 45,50 за барель. Контракт подорожчав на $ 0,45 (1%) - до $ 45,49 за барель за підсумками попередньої сесії.

Запаси нафти в США знизилися за підсумками 11 з останніх 13 тижнів, їх скорочення стало максимальним з вересня на тлі зменшення імпорту сировини з Саудівської Аравії і нарощування експорту.

Як повідомило Міненерго, запаси нафти скоротилися минулого тижня на 7,6 млн барелів. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозували зниження на 2,6 млн барелів.

Запаси бензину в США зменшилися за тиждень на 1,6 млн барелів, дистилятів - виросли на 3,1 млн барелів.

При цьому видобуток нафти в США виріс на 59 тис. барелів на добу (б/д) - до 9,397 млн ​​б/с.

"Ціни на нафту, ймовірно, залишаться біля нижньої межі поточного торговельного діапазону до тих пір, поки обсяг інвестицій в нафтовий сектор США, а також обсяги видобутку нафти в цій країні не скоротяться", - зазначив старший інвестиційний стратег U.S. Bancorp Wealth Management Роб Хеворт.

Дані ОПЕК, оприлюднені напередодні, показали, що країни організації в червні добували 32,611 млн барелів нафти на добу в порівнянні з 32,217 млн ​​б/д, здобутих в травні 2017 року. Таким чином, встановлену ​​в листопаді квоту було перевищено на 100 тис. б/д за рахунок зростання видобутку в Лівії і Нігерії.