У Харкові чиновники і директор юрфірми звинувачуються в незаконній оренді комунального майна

Харківська місцева прокуратура №4 направила до Московського районного суду міста обвинувальний акт щодо співробітника одного з департаментів міської ради, заступника керівника районної виконавчої служби та директора юридичної фірми, яким інкримінується одержання неправомірної вигоди групою осіб (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

"Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - нагадує прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними досудового слідства, всі троє підозрюваних брали участь в схемі незаконного надання в оренду комунального майна міста.

"У 2013 році Господарський суд області задовольнив вимоги прокуратури Харкова про розірвання договору оренди одного з нежитлових приміщень площею понад 250 кв.м на площі Героїв Небесної Сотні з підприємцем. Офіс повинен був повернутися у власність управління комунального майна міськради. Чиновник департаменту разом зі співробітником виконавчої служби прийшли виселяти підприємця, той почав просити відстрочки. Замість цього йому запропонували платити нібито за оренду чиновникам. За 6 тис. грн. в місяць чиновники постійно "забували" виконати рішення суду. Для зв'язку посадові особи надали контакти юриста-посередника", - цитує прес-служба керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова.

До моменту затримання "на гарячому" в січні цього року, за даними слідства, підозрювані встигли отримати від підприємця 25 тис. грн.