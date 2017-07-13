Аграрний комітет ВР схвалив законопроект про зміну правил використання земельних масивів

Парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону, який передбачає внесення змін до правил користування земельними ділянками в масивах сільгоспземель і врегулювання деяких питань колективної власності на землю.

Згідно з повідомленням на сайті ВР, аграрний комітет підтримав відповідний законопроект №6049-1 від 23 лютого 2017 року на своєму засіданні 11 липня.

Документ був розроблений групою народних депутатів, серед яких Іван Мірошниченко, Олександр Бакуменко, Олег Кулініч, Микола Кучер та ін.

На думку авторів законопроекту, зараз існує необхідність на законодавчому рівні удосконалити правила використання масиву земель сільгосппризначення.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що при оформленні права оренди земельних ділянок масиву часто виникають суттєві проблеми, оскільки не всі власники паїв погоджуються передати їх в оренду одному орендарю. В результаті, один масив можуть орендувати кілька осіб, що нерідко призводить до конфліктів інтересів.

В окремих випадках орендарі усно визначають межі своїх ділянок або ж оформляють договори суборенди. Однак чинне законодавство вимагає обов'язкове узгодження передачі земельної ділянки в суборенду з його власником. Останні, як йдеться в записці, не завжди дають на це свою згоду.

Схвалений комітетом документ дає орендарю земельної ділянки, розташованої в земельному масиві, право надавати її в суборенду орендарю в цьому ж масиві іншої земельної ділянки без погодження з орендодавцем. Крім того, передбачається, що особи, які використовують понад 75% загальної площі масиву, отримають переважне право орендувати інші його землі в разі, коли це не створює перешкод раціональному використанню орендованих земель.

Законопроект передбачає, що місце розташування та межі земельних ділянок масиву можуть змінюватися в процесі консолідації земель.

Також передбачається проведення інвентаризації масивів земель з внесенням даних до Державного земельного кадастру.

Депутати також пропонують визнати комунальною власністю територіальних громад незатребувані землі ліквідованих колективних сільгосппідприємств. У пояснювальній записці зазначається, що в Україні "сотні тисяч гектарів" розпайованих земель так і не були затребувані їх власниками і залишаються приватизованими.

Документ також спрямований на рішення проблем з використанням земельних ділянок під запроектованими при паюванні землі польовими дорогами. В даний час більшість таких доріг є колективною власністю колишніх членів колгоспів, що унеможливлює оформлення права користування ними. У записці зазначається, що загальна кількість таких доріг становить 500 тис. га.

Автори законопроекту розраховують, що прийняття запропонованих ними змін дозволить вирішити більшість проблем з використанням земельних масивів.

Як наголошується в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), з огляду на те, що нині рейдерство, захоплення та інші правопорушення досить поширені в сфері земельних відносин, прийняття цього закону вкрай необхідно. На думку УКАБ, документ дозволить "цивілізувати ринок прав оренди земель сільськогосподарського призначення та вивести його в прозорий механізм, який буде відповідати міжнародним стандартам".

"Сьогодні, тільки через 20 років, був зроблений перший крок до того, щоб всі форми власності можна було консолідувати в єдині земельні масиви. Це дозволить максимально ефективно займатися аграрним бізнесом, інвестувати кошти в технології та отримувати кращий результат", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні в результаті реформування земельних відносин в сільському господарстві землі колективних сільськогосподарських підприємств (колишні колгоспи) були розпайовані (в середньому по 4 га) серед членів цих господарств. Відтепер сільськогосподарські землі використовуються переважно на правах оренди, оскільки в країні діє мораторій на їх купівлю-продаж.